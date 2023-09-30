"Вижу, пишут, что украинцы забыли о войне. Извините, а какие украинцы забыли?

"Сидорчук вернется в Динамо": Луческу удивил заявлением относительно экс-капитана киевлян

У меня в окружении нет тех, кто забыл. Ежедневно обсуждаю эту тему. Или по телефону с родными и друзьями, и уже здесь, в другой стране. Каждый вносит свой вклад и помогает, как считает нужным.

Покажите мне того, кто забыл. Киев забыл? Город, в котором десятки поврежденных домов, где почти в каждой семье кто-то воюет или волонтерит, а кто-то погиб. Адекватные и умные украинцы не могут забыть и никогда не забудут. И таких большинство, я уверен. Как и не должны забывать за рубежом.

Накануне Дня защитников и защитниц очень актуально об этом говорить", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, экс-капитан Динамо перешел в Вестерло 5 сентября и уже успел провести за новую команду два матча (поражение и ничья). Война в Украине продолжается уже 584 дня.

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