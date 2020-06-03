toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сидорчук признался, кто является его футбольным кумиром – личная встреча состоялась при странных обстоятельствах

20:09 142 Читати українською
Сидорчук признался, кто является его футбольным кумиром – личная встреча состоялась при странных обстоятельствах
Сергей Сидорчук / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук выделил игрока, с которого пытается брать пример.

"В сознательном возрасте, когда я начал смотреть футбол, мне очень нравился Стивен Джеррард, капитан и легенда Ливерпуля. Нравилось его поведение на поле и за полем, у Стивена никогда не возникало проблем со СМИ, всегда были адекватные отношения с ними. Поэтому моим кумиром был Стивен Джеррард.

Лидеры Динамо будут спасать детей, которые борются с раком – поступок дня

Был интересный случай, когда мы с семьей отдыхали в Дубае. Утром я стоял с женой на завтраке. Заказал яичницу и смотрел в пол. А у футболистов есть отличительная черта – не совсем хорошие ногти на ногах. Вижу – у кого-то ногти такие же подозрительные, как у меня. Поднимаю глаза – а там стоит Стивен Джеррард. Вот это была встреча с ним, представляете! (Смеется.)

Я довольно застенчивый, и даже не попросил с ним сфотографироваться. Но у нас с женой была годовщина свадьбы, и наши родители подошли к Джеррарду и взяли у него автограф – "Для Сергея и Ани", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії

blog_ava
Много физики и малость чуда: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил самый знаменитый мяч в карьере
18:32
3291
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Стивен Джеррард Стивен Джеррард Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
24
мин
Фрайбург
21:30
Боруссия Менхенгладбах
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук