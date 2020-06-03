Сидорчук признался, кто является его футбольным кумиром – личная встреча состоялась при странных обстоятельствах

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук выделил игрока, с которого пытается брать пример.

"В сознательном возрасте, когда я начал смотреть футбол, мне очень нравился Стивен Джеррард, капитан и легенда Ливерпуля. Нравилось его поведение на поле и за полем, у Стивена никогда не возникало проблем со СМИ, всегда были адекватные отношения с ними. Поэтому моим кумиром был Стивен Джеррард.

Лидеры Динамо будут спасать детей, которые борются с раком – поступок дня

Был интересный случай, когда мы с семьей отдыхали в Дубае. Утром я стоял с женой на завтраке. Заказал яичницу и смотрел в пол. А у футболистов есть отличительная черта – не совсем хорошие ногти на ногах. Вижу – у кого-то ногти такие же подозрительные, как у меня. Поднимаю глаза – а там стоит Стивен Джеррард. Вот это была встреча с ним, представляете! (Смеется.)

Я довольно застенчивый, и даже не попросил с ним сфотографироваться. Но у нас с женой была годовщина свадьбы, и наши родители подошли к Джеррарду и взяли у него автограф – "Для Сергея и Ани", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії