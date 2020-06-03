Сидорчук зізнався, хто є його футбольним кумиром – особиста зустріч відбулась за дивних обставин

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук виокремив гравця, з якого намагається брати приклад.

"У свідомому віці, коли я почав дивитися футбол, мені дуже подобався Стівен Джеррард, капітан і легенда Ліверпуля. Подобалася його поведінка на полі та поза полем, у Стівена ніколи не виникало проблем зі ЗМІ, завжди були адекватні відносини з ними. Тому моїм кумиром був Стівен Джеррард.

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Був цікавий випадок, коли ми з сім'єю відпочивали в Дубаї. Вранці я стояв із дружиною на сніданку. Замовив яєчню та дивився в підлогу. А у футболістів є відмінна риса – не зовсім хороші нігті на ногах. Бачу – у когось нігті такі ж підозрілі, як у мене. Піднімаю очі – а там стоїть Стівен Джеррард. Ось це була зустріч із ним, уявляєте! (Сміється).

Я досить сором'язливий, і навіть не попросив із ним сфотографуватися. Але у нас із дружиною була річниця весілля, і наші батьки підійшли до Джеррарда та взяли у нього автограф – "Для Сергія й Ані", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

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