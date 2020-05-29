Лидеры Динамо будут спасать детей, которые борются с раком – поступок дня

Динамо активно продолжает свою благотворительную работу в различных направлениях.

Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о присоединении к акции "Стань кумиром", которая направлена на помощь онкобольным детям.

Динамо и Шахтер будут делить НСК Олимпийский, – журналист

К Международному Дню защиты детей игроки Динамо и их поклонники объединяются ради маленьких пациентов. В акции примут участие Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Георгий Бущан. Собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, проходящих лечение от рака в больнице "Охматдит".

Напомним, 31 мая Динамо проведет свой первый официальный матч после карантина. Киевляне на НСК Олимпийский встретятся с Шахтером, начало в 17:00.

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