В матче 14-го тура чемпионата Бельгии Вестерло в добавленное время спасся с Сент-Трюйденом (3:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 14-й тур

Вестерло – Сент-Трюйден – 3:3

Голы: Байрам, 15, Мадсен, 33, Фриган, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (п.), 88

Сидорчук сравнил трансферную политику Динамо и Вестерло: "Рынок немного по-другому работает"

В очередном матче бельгийского первенства Вестерло на своем поле расписал боевую ничью с Сент-Трюйденом. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел в основе и провел на поле весь поединок. Экс-команда Александра Филиппова повела в счете уже на первых минутах, однако на перерыв ушла уступая 1:2.

В середине второго тайма форвард гостей Койта в течение десяти минут оформил дубль (с пенальти и с игры), перевернув все с ног на голову. Хозяевам все же удалось выцарапать ничью благодаря спасительному голу в добавленное время. Как следствие, Вестерло набрал 11 очков и остается в турнирной таблице Лиги Жупиле предпоследним, Сент-Трюйден с 18-ю баллами восьмой.

К слову, Сидорчук за свою игру получил вторую самую высокую оценку в команде (7,2). За время, проведенное на поле, он совершил 60 прикосновений к мячу, отдал 2 ключевых паса, совершил 2 удара мимо ворот и один раз попал в стойку. В активе украинца две из трех успешных попыток дриблинга, 7 выигранных дуэлей из 11 в борьбе за позицию, один удачный длинный пас, 1 заработанный фол, 1 вынос мяча, 4 отбора, 14 потерь, а точность его передач составляла 73%.

"Лунин лучше этого стриптизера": Беллингем ошеломлен украинцем, топовые испанские СМИ удивили оценкой и инсайдом