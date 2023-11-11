У матчі 14-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло у доданий час врятувався з Сент-Трюйденом (3:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 14-й тур

Вестерло – Сент-Трюйден – 3:3

Голи: Байрам, 15, Мадсен, 33, Фріган, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (п.), 88

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У черговому матчі бельгійської першості Вестерло на своєму полі розписав бойову нічию з Сент-Трюйденом. Український півзахисник Сергій Сидорчук вийшов в основі і провів на полі увесь поєдинок. Екс-команда Олександра Філіппова повела у рахунку вже на перших хвилинах, однак на перерву пішла поступаючись 1:2.

В середині другого тайму форвард гостей Койта протягом десяти хвилин оформив дубль (з пенальті та з гри), перевернувши все з ніг на голову. Господарям все ж вдалось видряпати нічию завдяки рятівному голу у доданий час. Як наслідок, Вестерло набрав 11 очок і залишається у турнірній таблиці Ліги Жупіле передостаннім, Сент-Трюйден з 18-ма балами восьмий.

До слова, Сидорчук за свою гру отримав другу найвищу оцінку в команді (7,2). За час, проведений на полі, він здійснив 60 доторків до м'яча, віддав 2 ключові паси, здійснив 2 удари повз ворота і один раз влучив у стійку. У доробку українця дві з трьох успішних спроб дриблінгу, 7 виграних дуелей з 11 у боротьбі за позицію, один вдалий довгий пас, 1 зароблений фол, 1 виніс м'яча, 4 відбори, 14 втрат, а точність його передач становила 73%.

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