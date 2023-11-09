"Если в Динамо пытаются придержать немного своих выпускников или каких-то футболистов, чтобы получить по ним лучшее предложение, то в Вестерло, наверное, не будут так долго держать.

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Потому что на это место придет еще один футболист. Наверное, и рынок немного по-другому работает. Поэтому сравнивать не очень корректно", – сказал Сидорчук в интервью Sportarena.

Напомним, Сергей покинул Динамо 5 сентября, перейдя за 700 тысяч евро в Вестерло. За это время он успел провести за бельгийцев 7 матчей, в которых забил 1 гол.

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