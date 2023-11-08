"Я понимаю, что сейчас Буяльскому очень тяжело. Он один из тех, кто многое прошел из Динамо, и много критики на него выливалось. Постоянно он был виноват во всем. А для него Динамо – это не просто звук. Он мечтал об этом. команду: Для Буяльского Динамо – значит больше, чем для тех людей, которые говорят, что Динамо – для меня все.Я знаю это, потому что мы вместе жили в номере на базе. собой, сегодня мало кто ставит

"Он не готов говорить на камеру": журналист раскрыл детали ухода Луческу из Динамо

Возвращение Ярмоленко? – Я одним из первых узнал, что он вернется в Динамо. Хотели выиграть чемпионат Украины вместе, но он все понял. Хоть и с приколами.

У Бражко есть все, чтобы играть в хороший футбол. И время есть – потому все в его руках, ногах и голове. Перспективный молодой парень", – сказал Сидорчук в интервью Спорт Арене.

Напомним, Сергей Сидорчук начинал футбольную карьеру в родном Запорожье в составе Металлурга. После этого хавбек перебрался в "Динамо", где провел 10 лет и был капитаном. Минувшим летом футболист перешел в бельгийский Вестерло.

"Бай-бай, Луческу!": почему Суркис уже и не надеялся, а падение Динамо продолжится – холодное прощание с легендой