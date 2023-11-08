"Я розумію, що зараз Буяльському дуже важко. Він один із тих, хто багато чого пройшов з Динамо, і багато критики на нього виливалося. Постійно він був винним у всьому. А для нього Динамо – це не просто звук. Він мріяв про цю команду. Для Буяльського Динамо – значить більше, ніж для тих людей, які кажуть, що Динамо – для мене все. Я знаю це, тому що ми разом жили в номері на базі. І йому важко, оскільки ту планку, яку він ставить перед собою, сьогодні мало хто ставить

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Повернення Ярмоленка? – Я одним із перших дізнався, що він повернеться в Динамо. Хотіли виграти чемпіонат України разом, але він все зрозумів. Хоч і з приколами.

У Бражка є все, аби грати в хороший футбол. І час є – тому все в його руках, ногах і голові. Перспективний молодий хлопець", – сказав Сидорчук в інтерв'ю Спорт Арені.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук починав футбольну кар'єру в рідному Запоріжжі у складі Металурга. Після цього хавбек перебрався в Динамо, де провів 10 років і був капітаном. Минулого літа футболіст перейшов у бельгійський Вестерло.

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