Клуб игрока сборной Украины творит историю – матч полностью переиграют из-за ошибочного использования VAR
Чемпионат Бельгии всколыхнуло революционное решение, изменяющее представление об использовании VAR.
Дисциплинарный совет Лиги Жупиле обязал Андерлехт и Генк переиграть матч 19-го тура.
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В середине первого тайма "магистры" заработали пенальти. Хейнен не реализовал 11-метровый, но Сор сыграл на добивании. Бригада арбитров отменила гол, потому что игрок Генка забежал в штрафную до удара партнера. На самом деле футболисты Андерлехта тоже поспешили, поэтому правильным решением было перебивание пенальти. Судьи почему-то проигнорировали этот момент.
Генк открыл счет, но в итоге победу 2:1 праздновал Андерлехт. Сразу после матча "магистры" обратили внимание на неправильное использование VAR. Дисциплинарный совет пошел им навстречу и приказал переиграть поединок, на ход которого повлияла грубая ошибка арбитров. Андерлехт собирается подавать апелляцию.
Напомним, недавно к Генку присоединился защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
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