Дисциплинарный совет Лиги Жупиле обязал Андерлехт и Генк переиграть матч 19-го тура.

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В середине первого тайма "магистры" заработали пенальти. Хейнен не реализовал 11-метровый, но Сор сыграл на добивании. Бригада арбитров отменила гол, потому что игрок Генка забежал в штрафную до удара партнера. На самом деле футболисты Андерлехта тоже поспешили, поэтому правильным решением было перебивание пенальти. Судьи почему-то проигнорировали этот момент.

¡Histórico! Llega la primera repetición de un partido por un error del VAR



El Anderlecht-Genk de la liga belga volverá a celebrarse porque "aplicaron las normas de forma incorrecta"



️ @JavierAlfaroFC https://t.co/Cg3a1jhUt9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 26, 2024

Генк открыл счет, но в итоге победу 2:1 праздновал Андерлехт. Сразу после матча "магистры" обратили внимание на неправильное использование VAR. Дисциплинарный совет пошел им навстречу и приказал переиграть поединок, на ход которого повлияла грубая ошибка арбитров. Андерлехт собирается подавать апелляцию.

Напомним, недавно к Генку присоединился защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

Disciplinaire Raad beslist: Anderlecht - Genk herspelen. pic.twitter.com/HdusHxn74x — Jarno Bertho (@JarnoBertho) January 26, 2024

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