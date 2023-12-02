В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Андерлехт на выезде одолел Вестерло (3:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 16-й тур

Вестерло – Андерлехт – 1:3

Голы: Бос, 90 – Дреер, 19, Дилейни, 67, Дольберг, 82

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Вестерло на своем поле принимал Андерлехт. Полузащитник Сергей Сидорчук вышел в основе и провел на поле 78 минут – для украинца эта игра стала юбилейной, десятой после ухода из Динамо. Нашему земляку, к сожалению, не удалось помочь своей команде остановить одного из лидеров первенства и добыть хотя бы ничью.

Еще до середины тайма гости вышли вперед, а после перерыва отличился арендованный у Севильи Томас Дилейни. Добил Вестерло в конце встречи не менее звездный Каспер Дольберг. На последней минуте хозяева смогли размочить счет, однако на большее не хватило сил, мастерства и времени.

Как следствие, Андерлехт набрал 34 очка и лишь на один балл уступает лидеру – Униону Сент-Жилуазу. Вестерло с 11-ю пунктами предпоследний.

Сидорчук за свою игру получил от статистического портала SofaScore 6,6 балла, что стало третьей худшей оценкой в команде. За время, проведенное на поле, украинец совершил 54 касания мяча, отдал три точные длинные передачи из четырех, выполнил 2 удара мимо ворот, заработал 1 фол, совершил 2 выноса и 2 отбора мяча, 11 потерь, трижды выиграл борьбу за позицию из семи, а точность его пасов составила 78%.

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