"Выступление в Европе – это был один из тех больших плюсов, которые я видел перед собой. Попасть туда в таком возрасте – это большой опыт.

Сидорчук: То, что я пришел из Динамо, не означает, что буду в Вестерло большим игроком

Еще очень интересно, как у них работает клуб, как функционирует весь чемпионат, как находят футболистов. Бельгия воспитывает и продает очень много футболистов. Я пока не могу оценить уровень в Бельгии так, как могу оценить уровень украинского чемпионата. Я еще мало времени провел в команде. В каждой команде есть 2-3 футболиста очень высокого уровня, и в основном это атакующие игроки.

Вестерло – амбициозный проект, потому что зашли инвесторы из Турции. Один из них когда-то был президентом Фенербахче. Насколько я знаю, у него есть бизнес в Украине, сейчас он его открывает. Месяц назад он был в Киеве, я с ним разговаривал, когда приехал подписывать контракт. Они открывают в Вестерло новую тренировочную базу, построили 6 полей, в планах – реконструкция стадиона", – рассказал Сидорчук в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, после ухода из Динамо Сергей провел за Вестерло четыре полных матча, результативными действиями не отличался.

Сидорчук одержал первую победу в Бельгии – экс-капитан Динамо стал худшим в команде, которая одолела предателя Украины