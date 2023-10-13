"Виступ у Європі – це був один із тих великих плюсів, які я бачив перед собою. Потрапити туди в такому віці – це великий досвід.

Сидорчук: Те, що я прийшов з Динамо, не означає, що буду у Вестерло великим гравцем

Ще дуже цікаво, як у них працює клуб, як функціонує весь чемпіонат, як знаходять футболістів. Бельгія виховує та продає дуже багато футболістів. Я поки не можу оцінити рівень в Бельгії так, як можу оцінити рівень українського чемпіонату. Я ще мало часу провів у команді. У кожній команді є 2-3 футболісти дуже високого рівня, і в основному це атакувальні гравці.

Вестерло – амбітний проект, тому що зайшли інвестори з Туреччини. Один з них колись був президентом Фенербахче. Наскільки я знаю, у нього є бізнес в Україні, зараз він його відкриває. Місяць тому він був у Києві, я з ним розмовляв, коли приїхав підписувати контракт. Вони відкривають у Вестерло нову тренувальну базу, побудували 6 полів, у планах – реконструкція стадіону", – розповів Сидорчук у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, після відходу з Динамо Сергій провів за Вестерло чотири повні матчі, результативними діями не відзначався.

Сидорчук здобув першу перемогу в Бельгії – екс-капітан Динамо став найгіршим в команді, яка здолала зрадника України