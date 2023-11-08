"Если честно, очень сомневаюсь, что в качестве футболиста я туда вернусь. Вообще, никогда не говори "нет", но я для себя, если честно, уже игрока Сидорчука в Динамо не вижу. Не знаю, почему, но я не вижу себя.

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Одна из причин – там есть молодые ребята, и, наверное, чего-то нового я уже дать Динамо просто не смогу как футболист. Я не хочу приходить и просто сидеть, для меня это не является какой-то там идеей-фикс, какими-то цифрами матчей или еще чем-то. Для меня это не является какой-то мечтой или целью.

Для меня всегда на первом месте была команда, и я понимаю, что если я не могу дать чего-то команде – я не буду просто так находиться в ней для количества или как свадебный генерал", – сказал Сидорчук в интервью Sportarena.

Напомним, Сергей покинул Динамо 5 сентября, перейдя за 700 тысяч евро в Вестерло. За это время он успел провести за бельгийцев 7 матчей, в которых забил 1 гол.

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