"Якщо чесно, дуже сумніваюся, що в якості футболіста я туди повернуся. Взагалі, ніколи не кажи "ні", але я для себе, якщо чесно, вже гравця Сидорчука в Динамо не бачу. Не знаю, чому, але я не бачу себе.

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Одна з причин – там є молоді хлопці, і, напевне, чогось нового я вже дати Динамо просто не зможу як футболіст. Я не хочу приходити і просто сидіти, для мене це не є якоюсь там ідеєю-фікс, якимись цифрами матчів чи ще чимось. Для мене це не є якоюсь мрією чи ціллю.

Для мене завжди на першому місці була команда, і я розумію, що якщо я не можу дати чогось команді – я не буду просто так перебувати в ній для кількості чи як весільний генерал", – сказав Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Сергій покинув Динамо 5 вересня, перейшовши за 700 тисяч євро у Вестерло. За цей час він встиг провести за бельгійців 7 матчів, в яких забив 1 гол.

Сидорчук виявився крайнім: чому так сталося і що його чекає у Бельгії?