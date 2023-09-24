"Сидорчук вернется в Динамо": Луческу удивил заявлением относительно экс-капитана киевлян
Главный тренер Динамо Мирча Луческу убежден, что Сергей Сидорчук еще послужит киевскому клубу верой и правдой.
"Сидорчук сделал много для Динамо. Думаю, он вернется, когда у него там закончится контракт, ведь он – символ Динамо.
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Он всегда делал максимум, работал на пределе своих возможностей, отдавал все команде и заслужил на три года поехать в Бельгию со своей семьей, в которой четверо детей. Для него было трудно быть в Украине, в то время, как его семья жила в Варшаве. Детям нужен отец", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.
Напомним, Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло 5 сентября и уже успел провести за новую команду два матча в Лиге Жупиле.
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