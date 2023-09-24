"Сидорчук сделал много для Динамо. Думаю, он вернется, когда у него там закончится контракт, ведь он – символ Динамо.

Сидорчук помог Вестерло прервать унизительную серию поражений в чемпионате Бельгии

Он всегда делал максимум, работал на пределе своих возможностей, отдавал все команде и заслужил на три года поехать в Бельгию со своей семьей, в которой четверо детей. Для него было трудно быть в Украине, в то время, как его семья жила в Варшаве. Детям нужен отец", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло 5 сентября и уже успел провести за новую команду два матча в Лиге Жупиле.

Сидорчук виявився крайнім: чому так сталося і що його чекає у Бельгії?