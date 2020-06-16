Сидорчук оценил свое состояние после ужасного повреждения

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук рассказал о реабилитации после травмы и оценил шансы киевлян на вторую строчку УПЛ.

"Со здоровьем все в порядке. Страшного не произошло, лишь небольшая рана. Нужно ждать, пока она затянется. Будем смотреть, как она заживает. В принципе, место самой раны благоприятное, если так можно выразиться, не на сгибе, поэтому должна нормально заживать.

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Эмоции от футбола после карантина? Впечатления, в принципе, положительные. Особенно когда ждешь сильно чего-то, и вот оно приходит. Такое же чувствуем и по возвращении футбола. Играть без зрителей трудно, как будто на сборах готовимся. Но в такой ситуации мы все оказались не из-за чьего-то желания – подобных мер придерживаются по всему миру.

Самое главное – закончить нынешний чемпионат. Как вы видите, в Украине сейчас не очень хорошая обстановка. Люди продолжают болеть, количество новых случаев выявления вируса увеличивается с каждым днем, поэтому нужно понимать, что это еще не закончилось и не просто так люди два месяца просидели на карантине. Нужно следовать рекомендациям, которые дает МЗ, и быть максимально полезным в этом плане не только себе, но и всему обществу", – поделился Сидорчук в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сергей получил ужасной травмы. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян - ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

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