Сидорчук: Не говорил никому ни слова на тему тренера Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук заявил, что не имеет отношения к интервью на тему главного тренера киевского клуба.

"Я был не просто крайне удивлен, но и возмущен появлением этой публикации. На тему тренера Динамо я не говорил никому ни слова. Да я вообще не давал интервью в последние дни. Поэтому якобы мое высказывание, которое появилось в интернете – это обычная ложь со стороны журналистов.

Сидорчук – о главном тренере Динамо: Руководство клуба сделает правильный выбор

Неприятно признавать, что наши СМИ ведут себя таким образом по отношению к футболистам Динамо. А потом еще предъявляют к нам претензии, почему мы так неохотно соглашаемся давать интервью", – сказал Сидорчук в комментарии dynamo.kiev.ua.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Йиндржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, є лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд