Сидорчук: Не говорив нікому ні слова на тему тренера Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук заявив, що не має відношення до інтерв'ю на тему головного тренера київського клубу.

"Я був не просто вкрай здивований, але і обурений появою цієї публікації. На тему тренера Динамо я не говорив нікому ні слова. Та я взагалі не давав інтерв'ю в останні дні. Тому нібито моє висловлювання, яке з'явилося в інтернеті – це звичайнісінька брехня з боку журналістів.

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Неприємно визнавати, що наші ЗМІ поводяться таким чином по відношенню до футболістів Динамо. А потім ще висувають до нас претензії, чому ми так неохоче погоджуємося давати інтерв'ю", – сказав Сидорчук в коментарі dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

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