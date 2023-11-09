– Ты сказал, что с Динамо тяжело уходить. Ты понимал это в апреле, когда было приглашение?

– Понимал, потому что у меня был случай, когда я должен был переходить в один турецкий клуб и так же уже попрощался с ребятами на базе, на поле прямо – и не ушел. Для меня это было в то время как предматчевая тренировка – так это расцениваю сейчас.

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Конечно, трудно уходить из той команды, которая из тебя сделала человека, дала тебе все, что у тебя есть, дала возможности для этого, чтобы это все у тебя было.

И те отношения, которые у меня были там со всеми без исключения… Наверное, это сравнимо с тем, когда ты в 17-18 лет поступаешь в какой-то университет и переезжаешь из семьи в другой город – для меня это, наверное, было так же . Я понимал, что это должно произойти, но ты к этому не никогда не можешь быть готов на 100 процентов.

– С каким ты настроением уходил?

– Человек живет воспоминаниями, тем более, когда у тебя положительных воспоминаний гораздо больше, чем отрицательных. И когда ты эти воспоминания связываешь с каким-нибудь человеком или событием – тебе еще труднее.

Но мне не 18 лет, и нужно было принимать какое-нибудь решение и понимать, что не всегда ты можешь находиться только в теплой ванне. Для того чтобы жить, тебе нужен и холодный душ.

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– Как тебя отпустил Игорь Суркис? Был ли у вас с ним разговор?

– Разговор был, и не один. Мы с ним очень хорошо общались, когда я стал уже капитаном. Я ему мог позвонить по поводу какого-то события, он мог и не взять трубку, а перезвонить через час. У нас с ним очень хорошие отношения. С теми футболистами, у кого он видит хорошее отношение к Динамо, у него очень хорошие отношения.

– Как ты считаешь, Игорь Суркис тебя отпустил с легкостью?

- Я не знаю. Мне хочется надеяться, что не легко. Если у вас будет возможность, то спросите его. Перед переходом он сказал: «Если ты считаешь, что так будет лучше для тебя и для твоей семьи – делай этот шаг».

– Луческу, как я понимаю, то же самое, в принципе, сказал – что если это будет хорошо для твоей семьи, то иди. Или он глубже копал?

– Как я уже говорил, мы очень много говорили о будущем после футбола. И он такие акценты расставил, приводил примеры Италии, Англии и Украины, говорил интересные вещи о футболистах, всю жизнь в одной команде играющих. Я это анализировал, и это было одним из критериев.

– Ты так не хотел?

– Не то чтобы не хотел. Когда ты играешь всю жизнь за один клуб – в этом есть какой-нибудь шарм, какая-то мечта. То есть, ты упускаешь много возможностей увидеть что-то другое, – сказал Сидорчук в интервью Спорт Арене.

Напомним, Сергей Сидорчук начинал футбольную карьеру в родном Запорожье в составе Металлурга. После этого хавбек перебрался в Динамо, где провел 10 лет и был капитаном. Минувшим летом футболист перешел в бельгийский Вестерло.