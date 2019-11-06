Сидорчук: Матч с Копенгагеном важный, но не ключевой

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

"Я не думаю, что именно в завтрашнем матче против Копенгагена будет решаться судьба путевок в плей-офф. То, что эта важная игра понятно и без турнирной таблицы, но впереди еще два матча. Она является важной, но не думаю, что именно ключевой .

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Мы просматривали домашнюю игру, и для нас стало сюрпризом, что нас так прессинговали. Главная причина ничейного счета в Киеве – наша неготовность к такой игре. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет.

Прошедшая неделя была продуктивной для Динамо: мы победили Шахтер в Кубке Украины и одержали крупную победу над Львовом в чемпионате. Побеждать всегда приятно, но нужно помнить, что Лига Европы – совсем другой турнир, и здесь у нас совсем другая ситуация. Мы полностью абстрагируемся от прошлых игр, но психологический фон относительно хороший", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, уже завтра, 7 ноября, Динамо в столице Дании проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В против Копенгагена. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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