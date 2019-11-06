Сидорчук: Матч з Копенгагеном важливий, але не ключовий

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук взяв участь у передматчевій прес-конференції напередодні поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

"Я не думаю, що саме у завтрашньому матчі проти Копенгагена вирішуватиметься доля путівок до плей-офф. Те, що ця гра важлива, зрозуміло і без турнірної таблиці, але попереду ще два матчі. Вона є важливою, але не думаю, що саме ключовою.

Копенгаген – Динамо: Сольбаккен оцінив шанси данців на перемогу у матчі

Ми переглядали домашню гру, і для нас стало сюрпризом, що нас так пресингували. Головна причина нічийного рахунку у Києві – наша неготовність до такої гри. Зараз це для нас сюрпризом вже не буде.

Минулий тиждень був продуктивним для Динамо: ми перемогли Шахтар у Кубку України і здобули розгромну перемогу над Львовом у чемпіонаті. Перемагати завжди приємно, але потрібно пам'ятати, що Ліга Європи — зовсім інший турнір, і тут у нас зовсім інша ситуація. Ми повністю абстрагуємося від минулих ігор, але психологічний фон відносно хороший", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже завтра, 7 листопада, Динамо у столиці Данії проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи у групі В проти Копенгагена. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

Копенгаген – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка