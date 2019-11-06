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Копенгаген – Динамо: Сольбаккен оценил шансы датчан на победу в матче

21:23 50 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Сольбаккен оценил шансы датчан на победу в матче
Столе Сольбаккен / Фото из открытых источников

Наставник датского Копенгагена Столе Сольбаккен поделился мыслями относительно матча 4-го тура Лиги Европы против киевского Динамо.

 

"Это будет сложный матч, где обе команды периодами будут владеть инициативой. Многое зависит от результата матча Лугано – Мальме, но это никак не повлияет на то, что мы собираемся бороться завтра с Динамо.

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Мы хотим получить три очка, но мы далеки от уверенности в победе над Динамо, которое хорошо проявляет себя в командной игре, также у них есть индивидуально сильные футболисты. Мы хорошо сыграли на выезде, но, думаю, Динамо остается фаворитом группы.

Сложно сказать, забегая наперед, будет ли ничья хорошим результатом. Она может быть такой, но если у нас будет много моментов – ничья нас не удовлетворит. Наше нападение становится с каждым разом лучше, Сотириу и Сантос забивают все больше, как и Бендтнер", – цитирует Сольбаккена официальный сайт клуба.

Напомним, уже завтра, 7 ноября, Копенгаген в рамках 4-го тура Лиги Европы будет принимать Динамо. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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