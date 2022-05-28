Сидорчук и экс-легионер Динамо приняли участие в социальной рекламе – есть важная задача для Украины
15:01 - Читати українською
Нынешний и бывший игроки Динамо объединились, чтобы обратить внимание на потребность Украины.
Сергей Сидорчук и Флорин Чернат снялись в рекламе для румынского телевидения.
Цель ролика – обратить внимание на потребность Украины в крови для пострадавших от войны. Компанию организовали 321sport и торговый центр Sun Plaza, который вознаградит первых 300 доноров подарочными ваучерами. Акция получила название "Моя кровь – золото для Украины".
Напомним, Чернат выступал за Динамо в течение 8 лет (2001-2009), наиграв 179 матчей и забив 36 мячей.
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