"Біло-сині" возз'єднались у Румунії і працюють у повному складі.

Київське Динамо продовжує підготовку до благодійних матчів. Сьогодні, 4 квітня, до команди приєдналися Артем Бєсєдін та капітан команди Сергій Сидорчук, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До слова, Артем з початку війни знаходився в Іспанії, а Сергій виїхав до Румунії з дружиною та трьома дітьми раніше і вже встиг стати батьком вчетверте.

Тренування киян проходять під гаслом: "Ми працюємо не заради себе, а заради українського народу, який навіть у такі темні часи чекає проблиску світла у вигляді наших перемог!"

Планується, що 7 квітня головна команда підтримає Динамо U-19 у матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга в Бухаресті.

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