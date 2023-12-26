В поединке 20-го тура чемпионата Бельгии Вестерло в большинстве дома одолел РВДМ (3:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 20-й тур

Вестрело – РВДМ – 3:0

Голы: Йоу, 14, Мадсен, 64 (п.), Геце, 82 (аг.)

Удаление: Дефурни, 79 (РВДМ, красная карточка)

Кухаревич вернулся в состав Суонси впервые за 2 месяца – камбэк украинца не спас от разгрома в Чемпионшипе

В очередном матче бельгийского первенства Вестерло на своем поле взял верх над соседом по турнирной таблице – РВДМ. В основе хозяев уже традиционно появился украинский полузащитник Сергей Сидорчук и провел на поле всю игру. Вестерло вышел вперед уже в начале встречи. Соперник побежал отыгрываться, но незначительное преимущество во владении мячом не позволило восстановить статус-кво.

В середине второго тайма "желто-синие" с пенальти удвоили свое преимущество, а за 10 минут до конца встречи остались в большинстве – красную карточку заработал кипер РВДМ. Хозяевам удалось реализовать численное большинство – свою роль в третьем голе сыграл и Сидорчук. Именно он перехватил пас в центре поля, отдал направо на партнера, тот доставил сферу в центр штрафной, где ее в собственные ворота срезал Геце.

Как следствие, беспроигрышная серия Вестерло достигла четырех матчей – команда набрала 21 очко и поднялась на одиннадцатую строчку турнирной таблицы.

Сидорчук за свою игру получил от статистического портала SofaScore крепкие 7,1 балла. За время, проведенное на поле, он совершил 58 прикосновений к мячу, отдал 1 точную длинную передачу из трех, дважды выиграл в борьбе за позицию, 7 раз терял сферу, заработал 1 фол, 1 раз вынес мяч, сделал 1 перехват и 1 отбор, а точность его пасов составила 89%.

Напомним, в текущем сезоне экс-капитан Динамо провел в составе Вестерло 14 матчей, в которых забил 1 гол.

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен