Сидорчук – лидер раздевалки Динамо, – Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил важность Сергея Сидорчука для киевского Динамо.

"Сидорчук переживает вторую молодость? Это связано с тем, что из кризиса можно выйти или с лидером или с группой лидеров. Михайличенко хорошо знает возможности Сергея как капитана, как лидера раздевалки.

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В тех играх, которые Динамо провалило, команда была абсолютно без лидера. Роль такого человека не всегда видна. Иногда такой игрок может не выделяться яркой игрой, но при этом объединяет общая цель партнеров.

Достаточно вспомнить тот состав, в котором играл Андрей Баль, светлая ему память. Он не был выдающимся игроком в плане непосредственно футбола, но в коллективе он был лидером. В похожей позиции где-то и Сидорчук, ведь сейчас очень сложно привести команду к какому-то одному ментального знаменателю, очень много иностранцев, со своими особенностями, характером. И одному только тренеру осилить эту задачу будет крайне сложно", – рассказал Федорчук в комментарии Footboom.

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