Сидорчук – лідер роздягальні Динамо, – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук оцінив важливість Сергія Сидорчука для київського Динамо.

"Сидорчук переживає другу молодість? Це пов'язано з тим, що з кризи можна вийти або з лідером, або з групою лідерів. Михайличенко добре знає можливості Сергія як капітана, як лідера роздягальні.

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У тих іграх, які Динамо провалило, команда абсолютно була без лідера. Роль такої людини не завжди видно. Іноді такий гравець може не виділятися яскравою грою, але при цьому об'єднує спільною метою партнерів.

Досить згадати той склад, в якому грав Андрій Баль, світла йому пам'ять. Він не був видатним гравцем в плані безпосередньо футболу, але в колективі він був лідером. У схожій позиції десь і Сидорчук, адже зараз дуже складно привести команду до якогось одного ментального знаменника, дуже багато іноземців, зі своїми особливостями, характером. І одному лише тренеру подужати цю задачу буде вкрай складно", – розповів Федорчук в коментарі Footboom.

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