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Сидклей заинтересовал Бенфику – "орлы" могут заменить игроком Динамо одного из своих лидеров

18:46 76 Читати українською
Сидклей заинтересовал Бенфику – "орлы" могут заменить игроком Динамо одного из своих лидеров
Сидклей / фото из открытых источников

Португальская Бенфика обратила внимание на защитника киевского Динамо Сидклея.

Лиссабонцы продолжают искать замену испанцу Алексу Гримальдо, который вскоре может перейти в один из топ-чемпионатов. В список потенциальных трансферных целей португальских "орлов" попал 26-летний бразилец, информирует A Bola.

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Руководство Бенфики отмечает универсальность бразильца, который также может сыграть в полузащите. Португальцы попытаются подписать Сидклея уже в январское трансферное окно.

Напомним, в текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за Динамо. Он перешел в киевский клуб летом 2018-го из Атлетико Паранаэнсе.

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