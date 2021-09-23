В 3-м туре греческой Суперлиги ПАОК на выезде не без проблем одолел Панетоликос. Автором победного мяча стал бразилец Сидклей.

Чемпионат Греции, 3 тур

Панетоликос – ПАОК – 1:2

Голы: Диас, 59 – Митрита, 31, Сидклей, 80

Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва Панетоликос восстановил равновесие. Все шло к ничьей, но на 80-й минуте свое слово сказал Сидклей.

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Бразилец ворвался в штрафную и ударом с нерабочей правой ноги поразил дальний угол ворот, забив свой дебютный гол в футболке греческой команды. ПАОК набрал 6 очков и поднялся на 5 место турнирной таблицы.

Напомним, права на Сидклея принадлежат Динамо, а за ПАОК он выступает на правах аренды, которая рассчитана на сезон 2021/22.

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