"Почему Сидклея и Жерсона не было на командной фотосессии? Что касается Сидклея, то он умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК. Он хотел перейти, чтобы играть, ему 27 лет. Он прекрасно понимает, что на этой позиции играет Миколенко, и играет хорошо. Я пожелал им удачи, попросил руководство отпустить его в аренду, он уехал в Грецию.

Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча

Что касается Жерсона, один итальянский клуб выходил на контакт с ним с намерением его подписать. Он хочет играть в чемпионате Италии. Как все будет – мы пока не знаем. Я его не использовал в последних двух играх для того, чтобы акцентировать внимание – игрок хочет уйти, а играли те, кто остаются в команде", – приводит слова Луческу сайт Динамо.

Напомним, контракт Жерсона с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает форварда в 3 млн евро.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва