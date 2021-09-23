У 3-му турі грецької Суперліги ПАОК на виїзді не без проблем здолав Панетолікос. Автором переможного м'яча став бразилець Сідклей.

Чемпіонат Греції, 3 тур

Панетолікос – ПАОК – 1:2

Голи: Діас, 59 – Мітріта, 31, Сідклей, 80

Гості відкрили рахунок у першому таймі, але по перерві Панетолікос відновив рівновагу. Все йшло до нічиєї, але на 80-й хвилині своє слово сказав Сідклей.

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Бразилець увірвався до штрафного майданчика і ударом з неробочої правої ноги вразив дальній кут воріт, забивши свій дебютний гол у футболці грецької команди. ПАОК набрав 6 очок і піднявся на 5 місце турнірної таблиці.

Нагадаємо, права на Сідклея належать Динамо, а за ПАОК він виступає на правах оренди, яка розрахована на сезон 2021/22.

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