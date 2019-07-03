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Сидклей может стать игроком Сан-Паулу

10:35 92 Читати українською
Сидклей может стать игроком Сан-Паулу
Сидклей / Динамо

Фланговый универсал Динамо Сидклей может перебраться в бразильский Сан-Паулу.

Бразильский клуб хочет усилить левый фланг обороны, одним из претендентов на эту позиций является футболист Динамо Сидклей, сообщает издание 90 Min.

Динамо определилось с ценой, за которую готово отпустить Сидклея

Напомним, бразильский игрок не отправился с киевлянами на первый тренировочный сбор в Австрию, похоже, тренерский штаб Динамо не рассчитывает на Сидклея.

К слову, в прошлом сезоне в активе бразильского универсала 23 матча за Динамо во всех турнирах, где Сидклей забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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