Шацких сравнил легионеров Динамо и Шахтера

Максим Шацких, который входит в тренерский штаб Александра Хацкевича, рассказал о селекционном подходе двух грандов.

"В Шахтере легионеров в три раза больше. Не знаю, где они будут сейчас брать своих воспитанников, лимит все же. Но, кто у них приехал и быстро адаптировался? Они годами сидят. Посмотрите, сколько Фред сидел, он не играл. Виллиан – то же самое, и Коста, когда приходил.

А ведь это высокого уровня футболисты. Адаптация, потому что наших условно 10 человек, а их 20 человек. Им легче, потому что у них настроено общение, у нас же нет такого наплыва бразильцев.

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Для легионеров нет поблажек. Почему они должны быть? Это все советская ментальность, когда одних лелеют. Не понимаю вообще этого. У нас в команде никогда такого не было и никогда не будет. Для всех правила и законы одинаковы.

Сербы, хорваты быстрее адаптируются через селекцию, к тому же они ближе к нам, нашей ментальности. У бразильцев часовые пояса, перелеты, они сами по себе немного другие.

Соседи ближе нам по ментальности, структуре, футболу и по всем другим вещами. Если игрок высокого уровня, вообще нет такого слова "адаптация". Ты – профессионал, тебя купили за деньги. Сегодня приехал, завтра тебя поставили в команду", – сказал Шацких в интервью Sportarena.

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