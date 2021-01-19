"Сейчас у нас идет очень интенсивная работа. Я три месяца не работал в таком режиме. Поэтому эта работа очень важна для меня. Это тренировочные сборы, и здесь всегда тяжело. Мы работаем, чтобы в хорошей форме подойти к возобновлению сезона.

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Тренировочный процесс Луческу немного отличается от той команды, где я был раньше. Но мне очень нравится, и, думаю, это будет очень полезным команде.

Что касается моих целей... Прежде всего дать максимум от себя для команды, тренера, болельщиков, а также помочь Динамо выиграть чемпионат Украины.

Я провел не так много матчей за Коринтианс, ведь не подходил под схему главного тренера. Но такое бывает в футболе. Я сам хотел поехать в Бразилию, чтобы затем вернуться в Украину более сильным и подготовленным", – цитирует Сидклея официальный сайт Динамо.

Напомним, 27-летний защитник выступал в аренде за Коринтианс в течение прошлого года. Посреди сезона бразильский клуб отказался от услуг легионера, но предоставил ему возможность тренироваться с командой. В общем, Сидклей лишь 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса.

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