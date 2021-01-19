"Контрольные матчи служат неким фоном и лакмусовой бумажкой для тренеров. Динамовцы только недавно вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Поставьте себя на место Мирчи Луческу! Он не может давать футболистам играть полностью матч, потому что они не готовы еще.

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Луческу понимает, что у его подопечных не было игровой практики, они отдыхали и сегодня результат для него не так важен. Для него сейчас важно подойти в оптимальных кондициях к матчу Лиги Европы с Брюгге. Луческу не делает трагедии после проигрышного результата контрольного матча. Будучи молодым тренером, я все хотел выигрывать. И кричал, и бегал во время спаррингов. Да, выигрывал! Побеждал почти во всех матчах на сборах. А потом начинается чемпионат и футболисты выхолощены и у них нет эмоций. Не потому, что не хотят этого! Они хотят, но уже не радуются даже победе, так как на сборах оставили все эмоции. Когда становишься опытнее, понимаешь, что нужно не так эмоционально реагировать на результат.

Да, Динамо проиграло Легии (0:2). Луческу, как главный тренер, был расстроен, и игроки были расстроены. Но они быстро забыли этот результат. Этот результат ничего не дает. В таких матчах Мирча Луческу понимает для себя, что ему нужно улучшить в игре команды, чтобы в правильном направлении двигаться дальше.

Там были слухи, что матч с солигорским Шахтером может не состояться. Но "горняки" все же вылетают в ОАЭ и матч состоится. Это замечательно! Шахтер тренирует украинский специалист Роман Григорчук. Со всем уважением отношусь к солигорскому Шахтеру, но динамовцы играют в Лиге Европы! Они недавно играли с Барселоной, Ювентусом и другими топовыми европейскими командами. У Шахтера нет такого опыта.

Конечно, киевляне по динамике и движению сильнее. И после того, как они уступили Легии, второй раз подряд они не проигрывают, это однозначно. Динамо постарается выиграть, я уверен. Мирча Луческу привык побеждать даже в контрольных матчах. Перед игрой с Легией он точно дал приличные нагрузки своим футболистам. Теперь он немного нивелирует их для того, чтобы на матч с Шахтером игроки были свежими. Класс игроков Динамо должен дать результат. При всем уважении к солигорцам динамовцы должны победить в этом контрольном поединке", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, матч между Динамо и солигорским Шахтером запланирован на 21 января. Начало встречи в 15:00.

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