"Зараз у нас триває дуже інтенсивна робота. Я три місяці не працював у такому режимі. Тому ця робота дуже важлива для мене. Це тренувальні збори, і тут завжди важко. Ми працюємо, щоб у хорошій формі підійти до поновлення сезону.

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Тренувальний процес Луческу трохи відрізняється від тієї команди, де я був раніше. Але мені дуже подобається, і, думаю, це буде дуже корисним команді.

Щодо моїх цілей... Насамперед дати максимум від себе для команди, тренера, уболівальників, а також допомогти Динамо виграти чемпіонат України.

Я провів не так багато матчів за Корінтіанс, адже не підходив під схему головного тренера. Але таке буває у футболі. Я сам хотів поїхати до Бразилії, щоб потім повернутися до України сильнішим та підготовленішим", – цитує Сідклея офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 27-річний оборонець виступав в оренді за Корінтіанс протягом минулого року. Посеред сезону бразильський клуб відмовився від послуг легіонера, але надав йому можливість тренуватись із командою. Загалом Сідклей лише 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса.

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