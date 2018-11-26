Сидклей: Меня расстроили поражения Шахтера от Манчестер Сити

Защитник Динамо Сидклей рассказал о своей адаптации в Украине и отношениях с бразильцами Шахтера.

– В Киеве вы живете в одном доме с Дентинью, Марлосом, Майконом и Фернандо. Они не вербуют вас в Шахтер?

– Нет. Я защищаю цвета Динамо, они – Шахтера. Конечно, мы общаемся, но в гости друг к другу не ходим. Можем в ресторане посидеть.

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Больше всего я общаюсь с Майконом, мы вместе играли в Коринтиансе. Когда я только пришел в Коринтианс, Майкон был одним из первых, с кем я подружился. Он воспитанный человек и прекрасный профессионал.

– Вы волнуетесь, когда видите, как ваши земляки уступают, например, Манчестер Сити 0:3 и 0:6?

– Я видел оба матча и скрывать не буду – расстроился. Я поддерживаю ребят в международных матчах. Между собой мы конкуренты только на внутренней арене. На международной – только переживаем друг за друга. Это нормально, – цитирует Сидклея dynamo.kiev.ua.

В чемпионате Украины Сидклей провел 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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