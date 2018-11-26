Сідклей: Мене засмутили поразки Шахтаря від Манчестер Сіті

Захисник Динамо Сідклей розповів про свою адаптацію в Україні та стосунки з бразильцями Шахтаря.

– У Києві ви живете в одному будинку з Дентінью, Марлосом, Майконом і Фернандо. Вони не вербують вас в Шахтар?

– Ні. Я захищаю кольори Динамо, вони – Шахтаря. Звичайно, ми спілкуємося, але в гості один до одного не ходимо. Можемо в ресторані посидіти.

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Найбільше я спілкуюся з Майконом, ми разом грали в Корінтіансі. Коли я тільки прийшов в Корінтіанс, Майкон був одним з перших, з ким я потоваришував. Він вихована людина і прекрасний професіонал.

– Ви хвилюєтесь, коли бачите, як ваші земляки поступаються, наприклад, Манчестер Сіті 0:3 і 0:6?

– Я бачив обидва матчі і приховувати не буду – засмутився. Я підтримую хлопців в міжнародних матчах. Між собою ми конкуренти тільки на внутрішній арені. На міжнародній тільки переживаємо один за одного. Це нормально, – цитує Сідклея dynamo.kiev.ua.

В чемпіонаті України Сідклей провів 8 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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