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У Шахтера новый мастер дальних ударов: Майкон уже забил 4 эффектных гола

11:16 96 Читати українською
У Шахтера новый мастер дальних ударов: Майкон уже забил 4 эффектных гола
Майкон / ФК Шахтер

Новичок Шахтера Майкон постепенно адаптируется в команде Паулу Фонсеки.

Бразилец Майкон перешел в Шахтер этим летом из Коринтианса ориентировочно за 7 миллионов евро. Новичок сыграл за "горняков" 20 игр и отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

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Стоит отметить, что все голы Майкона за Шахтер вышли эффектными. Бразилец является настоящим мастером дальних ударов. Хавбек отличился в воротах Ворсклы, Десны, Арсенала-Киев и Хоффенхайма.

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