Сидклей, которым интересуются Динамо и Шахтер, вылетел в Украину

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат Атлетико Паранаэнсе, вероятно, продолжит карьеру в Украине. Напомним, бразильцем интересуются Шахтер и Динамо.

Левый защитник Атлетико Паранаэнсе Сидклей, который на правах аренды выступает за Коринтианс, намекнул на переход в украинский клуб. 25-летний футболист выложил соответствующее фото в Инстаграм.

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Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу Динамо, Шахтера и Зенита. Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов.

Напомним, в настоящее время Динамо и Шахтер находятся на зарубежных сборах, готовясь к сезону.