toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Сидклей, которым интересуются Динамо и Шахтер, вылетел в Украину

08:21 29 Читати українською
Сидклей, которым интересуются Динамо и Шахтер, вылетел в Украину
Сидклей / фото из соцсетей

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат Атлетико Паранаэнсе, вероятно, продолжит карьеру в Украине. Напомним, бразильцем интересуются Шахтер и Динамо.

Левый защитник Атлетико Паранаэнсе Сидклей, который на правах аренды выступает за Коринтианс, намекнул на переход в украинский клуб. 25-летний футболист выложил соответствующее фото в Инстаграм.

Россия – Хорватия: как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении экс-динамовца Виды на ЧМ-2018

Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу Динамо, Шахтера и Зенита. Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов.

Напомним, в настоящее время Динамо и Шахтер находятся на зарубежных сборах, готовясь к сезону.

Já estou com saudades família ️#Ucrânia ️

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

Теги
Трансферы Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе Сидклей Сидклей Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Коринтианс Коринтианс Трансферы Динамо Киев Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
57
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук