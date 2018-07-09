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Сідклей, яким цікавляться Динамо та Шахтар, вилетів до України

08:21 1127 Читать на русском
Сідклей, яким цікавляться Динамо та Шахтар, вилетів до України
Сідклей / фото із соцмереж

Захисник Корінтіанса Сідклей, права на якого належать Атлетіко Паранаенсе, імовірно, продовжить кар'єру в Україні. Нагадаємо, бразильцем цікавляться Шахтар та Динамо.

Лівий захисник Атлетіко Паранаенсе Сідклей, який на правах оренди виступає за Корінтіанс, натякнув на перехід в український клуб. 25-річний футболіст виклав відповідне фото в Інстаграм.

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Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті. Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця Динамо, Шахтаря та Зеніта. Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів.

Нагадаємо, в даний час Динамо та Шахтар перебувають на закордонних зборах, готуючись до сезону.

Já estou com saudades família ️#Ucrânia ️

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

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