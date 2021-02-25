"Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах. Конечно, лучше играть в Турции в такое время года, особенно с учетом того, что болельщики не могут посещать матчи. Что мы увидели в первых двух турах? Футбол? Спросите, как футболистам играть в такую погоду.

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Нужно было ребят в кабинетах выпустить на поле, надеть на них маечки и бутсы, пусть бы почувствовали, как при минус 10 на поле. Какой это стресс для дыхательных путей. Этот вопрос нужно было поднимать раньше. Думаю, все клубы согласились бы – остаться на неделю дольше в Турции не проблема", – заявил Кополовец в комментарии Tribuna.

Напомним, Минай возобновил чемпионат поражениями Львову (1:2) и Александрии (0:3).

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