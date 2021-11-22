После дебюта во главе Дженоа Андрей Шевченко, среди прочего, ответил на вопрос об итогах группового этапа отбора на ЧМ-2022 для сборной Украины.

"Поздравляю команду. Я опубликовал пост перед игрой. Поздравил игроков после матча. С некоторыми разговаривал по телефону. Очень рад.

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Большая часть там и моей работы, моего тренерского штаба. Мы всегда будем поддерживать, следить. Для меня лично и для моего тренерского штаба сборная Украины всегда будет родной командой", – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

Напомним, Андрей Шевченко со своим штабом прекратили работу со сборной Украины после Евро-2020, где команда добралась до четвертьфинала. "Сине-желтые" завершали квалификацию уже под руководством Александра Петракова. Наша национальная команда только в последнем туре сумела завоевать путевку в плей-офф, обыграв Боснию и Герцеговину.

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