"Вернешься в Динамо и будешь играть в Лиге Европы, а Заря – в Лиге чемпионов": луганчане "шантажируют" Леднева

Хавбек Зари Богдан Леднев поделился планами относительно своего будущего.

"В Заре говорят: "Сейчас поедешь и будешь в Лиге Европы играть, а мы – в Лиге чемпионов". Я очень рад, что помог команде оказаться на втором месте.

Леднев: Не исключаю интерес Динамо к Скрипнику

Переход в Динамо летом – тоже огромный шаг вперед, у меня есть огромное желание играть в этом клубе", – цитирует Леднева Трибунасо ссылкой на Instagram Дмитрия Поворознюка.

Напомним, 21-летний хавбек защищает цвета Зари на правах аренды, контракт Богдана принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и трем ассистами.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента