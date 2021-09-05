Швейцария – Италия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
21:40 - Читати українською
Швейцария в рамках отбора к ЧМ-2022 принимает сборную Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Швейцария – Италия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Швейцария:
Италия:
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