Сборная Италии сыграла вничью с Болгарией в рамках квалификации отбора к ЧМ-2022, установив интересное достижение.

"Скуадра адзурра" не знает горечи поражений в 35 матчах подряд, повторив достижение сборной Испании в 2007-2009 годах, сообщаетOpta.

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Рекордсменом же является сборная Бразилии, которая в период с 1993 по 1996 годы не проиграла в 36 поединках подряд.

Отметим, что Италия осталась лидером группы C, набрав 10 очков после 4 туров. Болгария же с 2 пунктами расположилась на четвертой строчке.

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