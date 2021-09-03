Италия повторила достижение золотого состава Испании – впереди только Бразилия
07:30 - Читати українською
Сборная Италии сыграла вничью с Болгарией в рамках квалификации отбора к ЧМ-2022, установив интересное достижение.
"Скуадра адзурра" не знает горечи поражений в 35 матчах подряд, повторив достижение сборной Испании в 2007-2009 годах, сообщаетOpta.
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Рекордсменом же является сборная Бразилии, которая в период с 1993 по 1996 годы не проиграла в 36 поединках подряд.
Отметим, что Италия осталась лидером группы C, набрав 10 очков после 4 туров. Болгария же с 2 пунктами расположилась на четвертой строчке.
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