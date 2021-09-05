Швейцарія – Італія: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
21:40 - Читать на русском
Швейцарія в рамках відбору до ЧС-2022 приймає збірну Італії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Швейцарія – Італія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Швейцарія:
Італія:
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