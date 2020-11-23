Дело Украины и Швейцарии насчет отмененного поединка Лиги наций рассмотрят в ближайшее время.

Заседание Апелляционного комитета УЕФА, на котором будет принято решение о несыгранном матче Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, назначен на 25 ноября. Как стало известно Футбол 24, комитет УЕФА начнет заседание в видеорежиме в 12:00 среды.

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Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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