Засідання Апеляційного комітету УЄФА, на якому буде ухвалено рішення щодо незіграного матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, призначено на 25 листопада. Як стало відомо Футбол 24, комітет УЄФА почне засідання у відеорежимі о 12:00 середи.

Шевченко: Не може бути мови про технічну поразку України чи Швейцарії

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка